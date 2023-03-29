Адвокат Кара-Мурзы*: у оппозиционера диагностировали полинейропатию и его должны освободить

«Если до этого у него были сосудистые проблемы с одной ступней, то сейчас обследование показывает существенное поражение сосудов на обеих ступнях», — говорит Прохоров. Он отметил, что, по словам Владимира Кара-Мурзы, оснований не доверять обследованию нет.