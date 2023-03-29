Адвокат Кара-Мурзы*: у оппозиционера диагностировали полинейропатию и его должны освободить

Врачи диагностировали у Владимира Кара-Мурзы* полинейропатию нижних конечностей. Патология является препятствием для отбывания наказания, сказал журналистам адвокат оппозиционера Вадим Прохоров. Видео его заявления опубликовала Sota.
Защита Кара-Мурзы пока не получила документальное подтверждение выводов врачей по итогам обследования оппозиционера. Однако диагноз позволит адвокатам добиваться его освобождения.
«Если до этого у него были сосудистые проблемы с одной ступней, то сейчас обследование показывает существенное поражение сосудов на обеих ступнях», — говорит Прохоров. Он отметил, что, по словам Владимира Кара-Мурзы, оснований не доверять обследованию нет.
С апреля 2022 года Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО. Оппозиционера задержали 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Изначально он был арестован на 15 суток.
Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США.
Затем он стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского*, которая признана в России нежелательной.
Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.
В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы.