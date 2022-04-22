Следствие просит арестовать политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» про армию. Ему грозит до 10 лет

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что политику вменяют нарушение второй части статьи 207.3 УК. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля. В качестве причины называлось неповиновение полиции.

В рапортах, которые опубликовал адвокат задержанного Вадим Прохоров, утверждалось, что политик «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Также в полицейских документах сказано, что Кара-Мурза отказался предоставить документы и пройти в полицейскую машину, оказав «активное сопротивление».

12 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционера на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

22 апреля Прохоров сообщил в фейсбуке*, что на Кара-Мурзу заведено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. С чем именно связано уголовное преследование оппозиционера, адвокат не уточнил.

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