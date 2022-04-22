перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ic3Peak вернулись с новым альбомом «Kiss of Death» 17:51
Польский онлайн-магазин игр GOG разрешил своим сотрудницам брать «менструальные отгулы» 17:49
Reuters: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях 17:33
OnlyFans
OnlyFans приостановит поддержку российских авторов из‑за санкций 17:32
Pusha-T опубликовал альбом «It’s Almost Dry». Он спродюсирован Канье Уэстом и Фарреллом Уильямсом 17:14
Олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отстранили от всех международных соревнований 17:01
Следствие просит арестовать политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» про армию. Ему грозит до 10 лет 16:57
Эд Ширан выпустил клип на ремикс «2Step», снятый в Киеве 16:49
Kremlin.ru
Путин: возможность встречи с Зеленским зависит от исхода переговоров 16:25
Нидерланды заморозили российские активы на 633 млн евро 16:06
Роскомнадзор заблокировал сайт нового S.T.A.L.K.E.R. 15:53
Группа «Гафт» выпустила клип в поддержку бездомных собак 15:46
На журналиста Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию Обновлено в 15:42
Highself представил первый продюсерский альбом. На фитах — Boulevard Depo, Tveth и OFFMi 15:35
Кадр из сериала «Очень странные дела»
WSJ: каждый эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» обошелся Netflix в 30 млн долларов 15:34
Fontaines D.C. опубликовали альбом «Skinty Fia» 15:24
Twitch обвинили в двойных стандартах: он не запрещает стримы с названием «Я ненавижу мужчин» 15:22
Австралия добавила 147 россиян в санкционный список 15:06
Вышел трейлер фильма «Клон» с Карен Гиллан и Аароном Полом в главных ролях 14:52
Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская выпустила первый сольный трек «Может быть» 14:44
Отключить рекламу

Следствие просит арестовать политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» про армию. Ему грозит до 10 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 16:57

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что политику вменяют нарушение второй части статьи 207.3 УК. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля. В качестве причины называлось неповиновение полиции.

В рапортах, которые опубликовал адвокат задержанного Вадим Прохоров, утверждалось, что политик «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Также в полицейских документах сказано, что Кара-Мурза отказался предоставить документы и пройти в полицейскую машину, оказав «активное сопротивление».

12 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционера на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

22 апреля Прохоров сообщил в фейсбуке*, что на Кара-Мурзу заведено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. С чем именно связано уголовное преследование оппозиционера, адвокат не уточнил.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Вадим Прохоров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить