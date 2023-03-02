Эванна Линч вступилась за Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

Ирландская актриса Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд во франшизе «Гарри Поттер», вступилась за писательницу Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии. Это произошло в ходе интервью артистки для The Telegraph.
Линч напомнила, что персонажи из книг Роулинг «всегда выступали в защиту самых уязвимых членов общества». «Проблема в том, что существуют разногласия по поводу того, кто наиболее уязвим», — отметила она.
Актриса добавила, что хотела бы, чтобы люди относились к Роулинг с большей благосклонностью и прислушивались к ней. «Важно то, что Роулинг усиливает голоса тех, кто совершил обратный переход», — подчеркнула Линч.
«Я испытываю сочувствие к обеим сторонам спора. Я знаю, что это такое — быть подростком, который ненавидел свое тело настолько, что хотел вылезти из собственной кожи, так что я очень сопереживаю трансгендерным людям и не хочу усугублять их боль», — сказала артистка.
Она также прокомментировала свои предыдущие заявления о том, что Роулинг — щедрый и любящий человек, который поступил безответственно, решив обсуждать столь деликатные темы в твиттере.
«Я была очень наивна, когда ввязалась в этот разговор. Я даже не знала, что есть две стороны. У меня было представление, так сказать, о хорошем и плохом», — пояснила Линч.
Линч стала одной из немногих молодых звезд франшизы «Гарри Поттер», которая поддержала Роулинг. Эмма Уотсон, Эдди Редмейн и Дэниел Рэдклифф ранее осудили высказывания писательницы.
Сама Роулинг недавно запустила подкаст «The Witch Trials», в котором обсуждаются скандалы, в центре которых оказалась автор «Гарри Поттера». «Вы не могли бы понять меня более неправильно», — заявила в нем писательница.
Скандал с Джоан Роулинг начался с того, что автор «Гарри Поттера» написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.