Эванна Линч вступилась за Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

«Я испытываю сочувствие к обеим сторонам спора. Я знаю, что это такое — быть подростком, который ненавидел свое тело настолько, что хотел вылезти из собственной кожи, так что я очень сопереживаю трансгендерным людям и не хочу усугублять их боль», — сказала артистка.