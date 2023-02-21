Би-би-си извинилась перед Джоан Роулинг. В эфире ее опять обвинили в трансфобии

Британская медиакомпания Би-би-си извинилась перед писательницей Джоан Роулинг, которую в радиоэфире о вышедшей видеоигре Hogwarts Legacy обвинили в финансировании движения против трансгендерных людей. Об этом сообщил Deadline.
На шотландской радиостанции, входящей в холдинг, трансгендерная женщина Кэри Маршалл призналась, что бойкотирует Hogwarts Legacy. Она заявила, что игра якобы используется для зарабатывания денег на антитрансинициативы.
«Это оказывает ощутимое влияние на жизнь трансгендерных людей и также, возможно, на нашу безопасность. Думаю, поэтому так много трансгендерных персон обеспокоены этой игрой», — отметила девушка.
Мнение Маршалл понравилось не всем слушателям программы «Good Morning Scotland». Некоторые люди пожаловались на дискуссию — и Би-би-си ответила на их возмущение.
«Дебаты коснулись вопроса гендерной идентичности, и были выдвинуты претензии относительно взглядов Джоан Роулинг. Мы признаем, что программе не удалось оспорить эти утверждения, и соглашаемся с тем, что наши авторы представили свое мнение как факт», — заявили в компании.
По сообщению Би-би-си, высказывания в шоу «не соответствовали строгим редакционным стандартам», которые медиахолдинг применяем к освещению историй о трангендерных людях. «Мы приносим извинения за это», — сказали в компании.
Би-би-си сочла дискуссию об игре и авторе книг о Гарри Поттере неполноценной и несбалансированной, несмотря на то что геймер Ли Роб выступал в беседе за покупку Hogwarts Legacy и утверждал, что «можно отделить художника от искусства».
Ранее стало известно, что организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров Games Done Quick запретили участие в мероприятии игрокам, специализирующимся на прохождении Hogwarts Legacy и других игр по мотивам «Гарри Поттера». Причины такого решения не были озвучены, но в СМИ предположили, что оно может быть также связано с высказываниями Роулинг о трансгендерах.
Скандал с Джоан Роулинг начался с того, что автор «Гарри Поттера» написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.