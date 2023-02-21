Би-би-си извинилась перед Джоан Роулинг. В эфире ее опять обвинили в трансфобии

Ранее стало известно, что организаторы крупнейшего марафона для геймеров-спидраннеров Games Done Quick запретили участие в мероприятии игрокам, специализирующимся на прохождении Hogwarts Legacy и других игр по мотивам «Гарри Поттера». Причины такого решения не были озвучены, но в СМИ предположили, что оно может быть также связано с высказываниями Роулинг о трансгендерах.