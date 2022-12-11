Калужские власти проверят информацию о пытках заключенных, отказавшихся участвовать в спецоперации

Власти Калужской области проверят сообщения Gulagu.net о пытках заключенных, выступивших против военной операции на Украине и отказавшихся участвовать в ней. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша, пишет «Подъем».
Проверку в колонии устроит местный омбудсмен. «Всегда эта информация проверяется и специалистами федеральных служб, и нашим уполномоченным по защите прав человека Юрием Зельниковым. Он выезжает вместе с представителем прокуратуры по любой информации такого рода. Поэтому обязательно съездит проверит. Мы без внимания обращение любого рода не оставляем», — сказал губернатор.
Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал фото и видео из ИК-4 Калужской области, где заключенных пытают. По словам правозащитника, их избивали за критику спецоперации и требовали отказаться от воровских традиций.
Gulagu.net — правозащитный проект, основанный Осечкиным в 2011 году. В 2021-м он начал публиковать видеозаписи с пытками в российских колониях, на основе которых было возбуждено как минимум 17 уголовных дел, были уволены несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки.
В 2015 году на Осечкина завели уголовное дело о мошенничестве, после чего он эмигрировал во Францию и с тех пор проживает там. После начала военной операции на Украине на правозащитника завели уголовное дело о фейках про российскую армию, а сайт Gulagu.net заблокировали.