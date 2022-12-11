Калужские власти проверят информацию о пытках заключенных, отказавшихся участвовать в спецоперации

В 2015 году на Осечкина завели уголовное дело о мошенничестве, после чего он эмигрировал во Францию и с тех пор проживает там. После начала военной операции на Украине на правозащитника завели уголовное дело о фейках про российскую армию, а сайт Gulagu.net заблокировали.