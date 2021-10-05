В сети появились видео изнасилований и пыток заключенных в тюремной больнице в Саратове

В сеть попал видеоархив, на котором запечатлены пытки и изнасилования заключенных сотрудниками туберкулезной больницы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) № 1. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правозащитную организацию Gulagu.net.

Три ролика из архива правозащитники предоставили «Медиазоне»*. На двух из них запечатлены акты изнасилований, на одном — диалог с сотрудником ФСИН. Во всех случаях заключенные были связаны.

«Есть че сказать? Давай вспоминай, гандон ****** *****. Здесь три дня будешь лежать с [шваброй] в жопе», — говорит мужчина на одном из видео.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, правозащитники вывезли из России «секретный видеоархив». Изначально ролики организации предоставил программист и бывший заключенный ОТБ-1 в Саратове — доступ к компьютерам и видеорегистраторам ФСИН у него был в течение пяти лет.

РБК отмечает, что Генпрокуратура и ФСИН начали проверку.

«В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации <…> была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН России», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного. «В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность», — сказал он.