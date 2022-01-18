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Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с кадрами пыток в колониях Омской области

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Проект Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале первую часть видеоархива, в который вошли съемки издевательств и пыток над заключенными в колониях Омской области. Появившиеся ролики были сняты в первые две недели ноября 2021 года.

В них показаны кадры из карантинного отряда одной из колоний Омской области, где, по словам правозащитников, «действует тоталитарная система по подавлению воли вновь прибывших заключенных».

Видео демонстрируют, как заключенные учат правила внутреннего распорядка, сидя на тумбочках, переживают запрет на разговоры друг с другом и свободное перемещение по помещениям, работают по выходным и встают по стойке смирно в присутствии сотрудников УФСИН.

«В учреждениях УФСИН России по Омской области существует внутрилагерная полиция из числа осужденных-„активистов“, которые наделены функциями капо (по аналогии с концлагерями Третьего рейха нацистской Германии)», — рассказали в Gulagu.net.

Правозащитники утверждают, что «капо наделены контрольно-распорядительными функциями по отношению к основной массе осужденных, они завербованы администрацией учреждений и готовы по команде сотрудников УФСИН бить, пытать, насиловать и даже убивать».

По мнению представителей проекта, в колонии проводится «гигантский научный эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме».

«По рассказам бывших осужденных, в той же омской колонии из 1000 осужденных более 50% подвергались пыткам и изнасилованиям. Также мы располагаем данными о том, что саму процедуру унижений и истязаний сотрудники УФСИН и их агенты капо снимали на служебные видеорегистраторы, а данные об этом переносили на отдельный диск-накопитель, который передавался непосредственно руководителю учреждения», — заявили в Gulagu.net.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками в российских колониях. В руках у правозащитников оказалось два архива — на 40 и 200 гигабайт. Первый передал Gulagu.net программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского Управления ФСИН. Имя второго информатора держится в тайне, его вместе с архивом удалось вывезти в Париж.

На основе публикаций Gulagu.net возбуждено 17 уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН, в частности глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

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