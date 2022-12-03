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Извергающийся исландский вулкан как посвящение матери в клипе Бьорк «Sorrowful Soil»
Денис Ламехов
Сегодня в 09:52

Исландская исполнительница Бьорк выпустила видео на композицию «Sorrowful Soil» с ее последнего к текущему моменту альбома «Fossora». Клип можно посмотреть здесь.

Он открывается кадрами извержения вулкана Фаградальсфьядль — и Бьорк начинает исполнять песню, обращаясь к нему. «Sorrowful Soil» — один из двух треков с пластинки, посвященных покойной матери певицы. Еще до выхода видео она рассказала, что место съемки было выбрано, так как «оно о материнской энергии — а вулкан, безусловно, ее символизирует».

Бьорк выпустила альбом «Fossora» — десятый в ее сольной карьере и первый за пять лет — в конце сентября. Кроме «Sorrowful Soil» на его борту еще 12 композиций, включая выпущенные ранее «Atopos», «Ovule» и «Ancestress». Предлагаем прочесть текст Сергея Степанова, в котором он разбирается, как устроена и из чего состоит эта пластинка.

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БьоркСергей Степанов
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