Извергающийся исландский вулкан как посвящение матери в клипе Бьорк «Sorrowful Soil»

Он открывается кадрами извержения вулкана Фаградальсфьядль — и Бьорк начинает исполнять песню, обращаясь к нему. «Sorrowful Soil» — один из двух треков с пластинки, посвященных покойной матери певицы. Еще до выхода видео она рассказала, что место съемки было выбрано, так как «оно о материнской энергии — а вулкан, безусловно, ее символизирует».
Бьорк выпустила альбом «Fossora» — десятый в ее сольной карьере и первый за пять лет — в конце сентября. Кроме «Sorrowful Soil» на его борту еще 12 композиций, включая выпущенные ранее «Atopos», «Ovule» и «Ancestress». Предлагаем прочесть текст Сергея Степанова, в котором он разбирается, как устроена и из чего состоит эта пластинка.