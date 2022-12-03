Извергающийся исландский вулкан как посвящение матери в клипе Бьорк «Sorrowful Soil»

Бьорк выпустила альбом «Fossora» — десятый в ее сольной карьере и первый за пять лет — в конце сентября. Кроме «Sorrowful Soil» на его борту еще 12 композиций, включая выпущенные ранее «Atopos», «Ovule» и «Ancestress». Предлагаем прочесть текст Сергея Степанова, в котором он разбирается, как устроена и из чего состоит эта пластинка.