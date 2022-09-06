Бьорк выпустила «Atopos» — первый сингл с нового альбома «Fossora», который увидит свет 30 сентября. Вместе с треком на ютьюб-канале певицы появился клип, срежиссированный лондонским фотографом и видеомейкером Видаром Логи.

В некоторых кадрах ролика Бьорк появляется в том же наряде, что и на обложке грядущей пластинки. Она облачена в платье, дизайн которого разработал Рикардо Тиши, креативный директор Burberry. Сама артистка говорит, что это образ «светящейся лесной феи, кончики пальцев которой сливаются с фантастическими грибами под ее копытами».