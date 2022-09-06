Бьорк выпустила «Atopos» — первый сингл с нового альбома «Fossora», который увидит свет 30 сентября. Вместе с треком на ютьюб-канале певицы появился клип, срежиссированный лондонским фотографом и видеомейкером Видаром Логи.
В некоторых кадрах ролика Бьорк появляется в том же наряде, что и на обложке грядущей пластинки. Она облачена в платье, дизайн которого разработал Рикардо Тиши, креативный директор Burberry. Сама артистка говорит, что это образ «светящейся лесной феи, кончики пальцев которой сливаются с фантастическими грибами под ее копытами».
Клип в целом наполнен образами грибов, растений и переплетающихся корней деревьев. Диджей в ролике, к примеру, играет на пульте, из которого торчат десятки белых грибов.
«Atopos» был записан с одним из участников индонезийского экспериментального электронного дуэта Gabber Modus Operandi. Как отметил музыкальный журналист Александр Куликовский, в этом треке гораздо больше упора на динамику ударных, чем в предыдущих двух альбомах Бьорк.
Сразу после релиза «Fossora» певица запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism» («Бьорк: звуковой символизм»), где расскажет о создании альбомов. Первые три эпизода длительностью по 40–50 минут выйдут 1 сентября. В них Бьорк поделится деталями записи своих ранних пластинок — «Debut» (1993 год), «Post» (1995) и «Homogenic» (1997).