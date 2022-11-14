Бренд Balenciaga удалил аккаунт в Twitter из‑за планов Илона Маска на соцсеть

Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С того момента произошел ряд изменений: Маск уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включил в нее синюю галочку верификации.