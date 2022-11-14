Бренд Balenciaga удалил аккаунт в Twitter из‑за планов Илона Маска на соцсеть

Бренд Balenciaga подтвердил BOF, что самостоятельно удалил страницу, однако не стал комментировать причины этого решения.
Как отмечает издание, в последнее время крупные компании все более обеспокоены будущим соцсети. Политика Илона Маска уже приводит к проблемам с рекламой и заработком в Twitter, а он планирует все больше нововведений.
«Маск массово увольняет сотрудников и делает фокус на свободе слова. Некоторые бренды и пользователи переживают, что все это может привести к более свободной модерации контента в соцсети, что затруднит борьбу рекламодателей с высказываниями, разжигающими ненависть, и фейками», — пишет Business of Fashion.
По данным BOF, после того как Илон Маск купил Twitter, несколько корпораций приостановили рекламные кампании на платформе. В их числе General Motors и Dyson.
Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С того момента произошел ряд изменений: Маск уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включил в нее синюю галочку верификации.