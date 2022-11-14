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Бренд Balenciaga удалил аккаунт в Twitter из‑за планов Илона Маска на соцсеть
Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Дом моды Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter из‑за того, что соцсетью теперь владеет Илон Маск. Об этом пишет Business of Fashion (BOF).

Бренд Balenciaga подтвердил BOF, что самостоятельно удалил страницу, однако не стал комментировать причины этого решения.

Как отмечает издание, в последнее время крупные компании все более обеспокоены будущим соцсети. Политика Илона Маска уже приводит к проблемам с рекламой и заработком в Twitter, а он планирует все больше нововведений.

«Маск массово увольняет сотрудников и делает фокус на свободе слова. Некоторые бренды и пользователи переживают, что все это может привести к более свободной модерации контента в соцсети, что затруднит борьбу рекламодателей с высказываниями, разжигающими ненависть, и фейками», — пишет Business of Fashion.

По данным BOF, после того как Илон Маск купил Twitter, несколько корпораций приостановили рекламные кампании на платформе. В их числе General Motors и Dyson.

Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С того момента произошел ряд изменений: Маск уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включил в нее синюю галочку верификации.

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