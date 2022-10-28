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«Ведомости»: частичная мобилизация должна закончиться на этой неделе
Семён Гудошников
Сегодня в 12:22

Частичная мобилизация в России предположительно завершится до следующей недели. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в парламенте и собеседника, близкого к администрации президента.

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации. — Прим. ред.)», — сказал источник из парламента.

В Петербурге мобилизация тоже должна закончиться до конца недели, сказал глава городского Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда». При этом военкоматы не выдают информацию о том, сколько в Петербурге нужно было мобилизовать человек и сколько из них было призвано.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что ведомство планирует мобилизовать 300 тыс. резервистов.

«Новая газета» и «Медуза»* со ссылкой на источники сообщали, что это число выше — 1 и 1,2 млн человек соответственно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти утверждения ложью.

21 октября глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала, что число мобилизованных достигло 260 тыс. К настоящему времени о завершении мобилизации отчитались ряд регионов, включая Москву и Подмосковье, Новосибирскую и Брянскую области, Чечню, ХМАО и ЯНАО.

*«Медуза» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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