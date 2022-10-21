В Госдуме заявили, что в рамках мобилизации призвали 260 тыс. человек

В рамках частичной мобилизации в России призвали 260 тыс. человек, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ее цитирует ТАСС.

«Николай Александрович Панков (замминистра обороны РФ. — Прим. ред.), когда был в Госдуме, назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, <…> осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — заявила Останина.

Она добавила: «На следующей неделе мобилизация завершается». По ее словам, об этом заявил Николай Панков, данные подтвердил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.