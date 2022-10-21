В Госдуме заявили, что в рамках мобилизации призвали 260 тыс. человек

В рамках частичной мобилизации в России призвали 260 тыс. человек, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ее цитирует ТАСС.
«Николай Александрович Панков (замминистра обороны РФ. — Прим. ред.), когда был в Госдуме, назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, <…> осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — заявила Останина.
Она добавила: «На следующей неделе мобилизация завершается». По ее словам, об этом заявил Николай Панков, данные подтвердил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что его ведомство намерено призвать 300 тыс. резервистов. 14 октября Владимир Путин сообщил, что мобилизация завершится примерно через две недели. При этом сегодня, 21 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что точных сроков завершения мобилизационных мероприятий нет.