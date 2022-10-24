СМИ: Vogue разрывает отношения с Канье Уэстом

Американское издание Vogue и его главный редактор Анна Винтур «не намерены продолжать работу» с Канье Уэстом, пишет Page Six со ссылкой на неназванного представителя журнала.

В 2009 году именно Винтур впервые пригласила рэпера на ежегодный фешен-бал Met Gala, а в 2014-м, после его свадьбы с Ким Кардашьян, разместила фото пары на обложке американской версии Vogue.

«С Анны довольно. Она очень четко дала понять внутри Vogue, что Канье больше не относится к ближнему кругу», — заявил источник. Причина — антисемитские высказывания рэпера и презентация футболок со слоганом White Lives Matter, который в американской повестке прочно связан с ультраправыми и неонацистами.

Из‑за высказываний музыкант был заблокирован в фейсбуке* и твиттере, владеющая люксовым брендом Balenciaga компания Kering разорвала с ним отношения. При этом он был близок с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией, выходил на недавнем показе парижского модного дома в качестве модели и участвовал в трехсторонней коллаборации Yeezy Gap Engineered by Balenciaga: это линия одежды, над которой они с Гвасалией работали вместе с американской сетью магазинов Gap.

Ранее, еще до связанных с расизмом скандалов, контракт с Канье Уэстом разорвал Gap, о пересмотре договоренностей заявил adidas.

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