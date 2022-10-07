Япония ввела санкции против Ростеха, а также семей Мишустина, Матвиенко и Шойгу

Власти Японии вводят новые антироссийские санкции на фоне присоединения к России ЛНР, ДНР и подконтрольных российской стороне частей Херсонщины и Запорожья. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Есимасу Хаяси.

«По ситуации на Украине: наша страна заморозит активы лиц из восточных районов Украины, а также из России, непосредственно связанных с присоединением к России части территорий на Украине, что мы квалифицируем как аннексию. Такое решение принято на заседании кабинета министров», — сказал Хаяси.

В санкционный список попали семьи премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова. Персональные ограничения ввели против главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и гимнастки Алины Кабаевой. Всего в списке 58 человек.

Также в новый санкционный список вошли концерн «Калашников» и Ростех. Вступил в силу запрет на экспорт в Россию 89 наименований товаров и материалов, связанных с химическим оружием.

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 2 октября Конституционный суд РФ признал документы соответствующими основному закону страны. 3 октября Госдума единогласно ратифицировала соответствующие договоры, а на следующий день (тоже единогласно) документы одобрил Совфед. 5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о присоединении, врио глав субъектов он назначил предыдущих глав.