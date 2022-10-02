Реклама
Новости
«Умоляю остановить эту спираль насилия и смертей»: пара римский обратился к Путину и Зеленскому
15:16
Вступление Украины в НАТО официально поддержали Польша, Чехия, Румыния и еще 6 европейских стран
15:01
В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
14:16
Число уголовных дел за уклонение от армии с весны вышло на максимум за 10 лет
13:57
Представитель Брюса Уиллиса опроверг информацию о продаже прав на его образ
13:19
Matthew Alexander/Unsplash
Австралия введет санкции против 28 чиновников, связанных с референдумами
13:01
В сеть выложили часть базы с данными клиентов DNS. В слитом дампе хранится 16,5 млн записей
Обновлено в 12:24
«Блондинка» понравилась не всем. Автор романа, который лег в основу, назвала ее фильмом не для всех
11:59
В России отменили десятки концертов и фестивалей после начала частичной мобилизации
10:52
Роскомнадзор заблокировал SoundCloud
08:53
Правительство России закрыло въезд для грузоперевозчиков из «недружественных стран»
вчера в 20:28
Россиянок не будут мобилизовывать, на Украине отменили осенний призыв и другие новости дня
вчера в 20:00
Дайджест
18 человек получили ранения из‑за взрыва на научном эксперименте в Испании
вчера в 19:40
Variety: сиквел «Аватара» может заработать в прокате 649 млн долларов
вчера в 18:29
Universal снимет новую часть франшизы «Американский пирог»
вчера в 17:04
Посмотрите трейлер документалки «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш
вчера в 16:58
Илон Маск презентовал человекоподобного робота
вчера в 16:15
Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
В Новосибирской области запретили продажу алкоголя возле военкоматов на время мобилизации
вчера в 15:59
Женщин не будут призывать при частичной мобилизации
вчера в 15:12
Sony получила права на экранизацию «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза
вчера в 15:08
Конституционный суд одобрил документы о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ
Виктория Шанина
Сегодня в 10:06

Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Постановления опубликованы на официальном сайте суда.

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в постановлении о принятии в состав России ДНР.

Аналогичные постановления вынесены в отношении ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Из текста постановлений следует, что ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Запорожская область принята в РФ как отдельный субъект, его название сохраняется.

Руководители областей будут именоваться губернаторами, а ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года. Врио глав четырех новых регионов назначит президент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня их принятия в состав РФ.

Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией действует до 1 января 2026.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ. Они состоялись с 23 по 27 сентября.

Результаты объявили вечером 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября прошла церемония подписания соответстующих договоров в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Документ подписали главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин.

Согласно законодательству, после подписания договора, Путин должен направить его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону — теперь этот этап выполнен. На следующей неделе в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Госдума
люди
Владимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений Балицкий
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение