Конституционный суд одобрил документы о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ

Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Постановления опубликованы на официальном сайте суда.

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в постановлении о принятии в состав России ДНР.

Аналогичные постановления вынесены в отношении ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Из текста постановлений следует, что ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Запорожская область принята в РФ как отдельный субъект, его название сохраняется.

Руководители областей будут именоваться губернаторами, а ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года. Врио глав четырех новых регионов назначит президент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня их принятия в состав РФ.

Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией действует до 1 января 2026.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ. Они состоялись с 23 по 27 сентября.

Результаты объявили вечером 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября прошла церемония подписания соответстующих договоров в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Документ подписали главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин.

Согласно законодательству, после подписания договора, Путин должен направить его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону — теперь этот этап выполнен. На следующей неделе в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов.