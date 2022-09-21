СПЧ: ограниченно годных к службе призывать не будут

На данный момент ограниченно годных к службе призывать не будут, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Его слова передает РИА «Новости».
Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации, уточнил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего призовут около 300 тыс. резервистов.
Указ о частичной мобилизации уже опубликован. Контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.
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