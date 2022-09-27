Власти: в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали за присоединение к России

В Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях обработали 100% бюллетеней на референдумах. По данным местных избиркомов, которые передает РИА «Новости», жители проголосовали за присоединение к России. В других областях Украины, подконтрольных российским военным, подсчеты еще ведутся.
- В Запорожской области за присоединение к России проголосовали 93,11%.
- В Херсонской области за присоединение к России проголосовали 87,05%. Явка составила 76,86%.
- В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%/
Референдумы признаны состоявшимися.
Референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на подконтрольных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября.
В качестве иностранных наблюдателей референдумы посетили представители Казахстана, Эквадора, Сирии, ЮАР, Мексики, Италии, Франции, Камеруна, Мьянмы, Словении и Шри-Ланки.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупреждал граждан стран Евросоюза о санкциях, которые могут против них ввести за наблюдение за ходом референдумов.
Новость будет обновляться по мере поступления новых данных об итогах референдумов.