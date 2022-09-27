Власти: в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали за присоединение к России

В Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях обработали 100% бюллетеней на референдумах. По данным местных избиркомов, которые передает РИА «Новости», жители проголосовали за присоединение к России. В других областях Украины, подконтрольных российским военным, подсчеты еще ведутся.