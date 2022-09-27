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РСПП попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний
Денис Ламехов
Сегодня в 14:01

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий крупнейшие российские компании, попросил правительство дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний. Текст обращения опубликован на сайте союза.

«Призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий», — указано в заявлении РСПП.

Согласно предложению объединения, целесообразно предоставить отсрочку ключевому персоналу компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций, опасных производств и критических объектов инфраструктуры.

Среди последних РСПП отдельно упоминает те, что входят в одну производственную цепочку с организациями оборонно-промышленного комплекса, обеспечивают их сырьевую, производственную и технологическую безопасность.

На технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников «краткосрочное выбытие значительного количества ключевого персонала нельзя быстро компенсировать наймом на рынке», заявили в РСПП.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отсрочку получили работники оборонно-промышленного комплекса.

Спустя два дня Минобороны уточнило, какие еще категории граждан не попадают под призыв. Среди них — ИТ-специалисты с высшим образованием, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку, а сегодня, 27 сентября, представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от призыва. Чтобы рассчитывать на нее, необходимо «выполнять критически важные функции».

Бронь для сотрудников запрашивают производители электроники, профсоюзы пилотов и моряков, а также фармацевтические компании.

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