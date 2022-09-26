Производители электроники запросили для работников бронь от мобилизации. То же сделают фармкомпании

Вслед за сотрудниками предприятий оборонной промышленности, ИТ-компаний, системообразующих СМИ и финансовых организаций в очередь на получение отсрочки от мобилизации встают представители других отраслей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники направила просьбу о брони сотрудников премьер-министру Михаилу Мишустину. Профсоюз летного состава (более 20 тыс. человек, свыше половины летного состава крупнейших авиакомпаний) совместно с Минтрансом создаст перечни освобожденных от призыва.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров уже работает над такими списками. Обращение в правительство готовит и профсоюз моряков. В нем отметили, что частичная мобилизация может затронуть до 40% членов экипажей российских судов, заменить которых некем.

Объединения российских и зарубежных фармацевтических компаний будут просить власти о брони работников «в ближайшее время», сообщил источник «Коммерсанта» в отрасли, но не обозначил сроки.

Как рассказал изданию глава профсоюза шахтеров Иван Мохначук, ряд крупных угольных предприятий России, где повестки в военкомат получили несколько сотен работников, уже сумели сохранить на производстве до трети из них, оперируя существующими юридическими нормами.

«Работодатели совместно с военкоматами поименно согласовывали списки тех, кто отправляется на фронт, и смогли добиться возможности продолжать работу для наиболее ценных из них», — объяснил он.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. О том, что на военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающих по отдельным специальностям в банковской и ИТ-сфере, в области сотовой связи, а также в журналистике, Минобороны сообщило 23 сентября. В тот же день Союз журналистов России начал выяснять, сотрудников каких СМИ не коснется мобилизация.