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Минцифры представило список из 195 специальностей в ИТ и связи для отсрочки от призыва
Денис Ламехов
Сегодня в 06:58

Министерство цифрового развития перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Перечень появился в официальном телеграм-канале ведомства.

Список касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием. При этом наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации не дает права на освобождение от призыва — чтобы рассчитывать на него, необходимо «выполнять критически важные функции».

Диапазон специальностей — от непосредственно ИТ-направлений до математики, физики, химии и до журналистики, дизайна, социологии, психологии. В Минцифры это объяснили тем, что «ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

Чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие «требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации». Это можно будет сделать через специальный сервис на портале «Госуслуги — он запустится сегодня, 27 сентября.

Сотруднику предстоит самостоятельно написать заявление, к нему необходимо прикрепить заполненную форму, подтверждающую соответствие критериям для непривлечения, — ведомство опубликовало файл с ней. Без формы заявление на отсрочку подать невозможно.

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