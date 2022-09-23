Реклама
Новости
Forbes: основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% акций компании
17:19
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Призыву по мобилизации подлежат люди с категориями А, Б и В
16:58
Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта
16:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа
16:11
Студентов-заочников могут призвать по мобилизации
16:02
Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку
15:59
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги
15:51
Милонов попросил отправить его в зону спецоперации. И заявил, что уже находится на Донбассе
15:45
Умерла дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел, автор «Волчьего зала» и «Внесите тела»
15:43
Приют «Подари жизнь» открыл сбор на сухой корм для животных
15:01
Казахстан сообщил, что поток автомобилей в страну на границе с Россией вырос на 20%
14:54
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (фото: picture alliance/Getty Images)
Германия готова предоставить убежище оппозиционным россиянам, бегущим от мобилизации
14:47
Toyota прекращает производство автомобилей в России
14:33
В России выросли продажи антидепрессантов
13:57
СМИ: Эрдоган поручил создать альтернативную «Миру» российско-турецкую платежную систему
13:49
В Краснодаре электросамокат загорелся в лифте. Его владелец получил ожоги
13:47
kremlin.ru
Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации
11:27
В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»
11:07
Ростуризм: без повестки можно отправляться в поездки без ограничений
11:04
Иркутский военком: не служившие с категорией В подлежат мобилизации. Их призовут последними
10:10
Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Минцифры опубликовало рекомендации получившим повестку сотрудникам системообразующих организаций, претендующим на отсрочку. Инструкции появились в телеграм-канале ведомства.

Порядок действий предназначен для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, телекоммуникационных компаний и организаций в сфере информации и связи.

При личной явке в военкомат необходимо взять с собой дополнительно для предъявления следующие документы.

Общее для всех:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
  • диплом о получении профессионального высшего образования;
  • справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом.

Отдельно для айтишников:

  • выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Отдельно для сотрудников оператора связи:

  • копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Отдельно для работников СМИ, теле- и радиовещателей и других компаний:

  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией, и/или издателем СМИ, и/или вещателем телеканала, радиоканала, или же копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;
  • копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ.

23 сентября Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Списки сотрудников должны подать руководители организаций в Генштаб ВС.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Генштаб
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение