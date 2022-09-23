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Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку

Минцифры опубликовало рекомендации получившим повестку сотрудникам системообразующих организаций, претендующим на отсрочку. Инструкции появились в телеграм-канале ведомства.

Порядок действий предназначен для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, телекоммуникационных компаний и организаций в сфере информации и связи.

При личной явке в военкомат необходимо взять с собой дополнительно для предъявления следующие документы.

Общее для всех:

оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

диплом о получении профессионального высшего образования;

справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом.

Отдельно для айтишников:

выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Отдельно для сотрудников оператора связи:

копию выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Отдельно для работников СМИ, теле- и радиовещателей и других компаний:

оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией, и/или издателем СМИ, и/или вещателем телеканала, радиоканала, или же копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ.

23 сентября Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Списки сотрудников должны подать руководители организаций в Генштаб ВС.