Мобилизованным гражданам предоставят льготы на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная палата освободит мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг при обращении к нотариусам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и другие.

Также палата предложила организовать «дежурные нотариальные конторы» в регионах. Предполагается, что они будут работать и по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень дежурных нотариальных контор в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — сообщили в Федеральной нотариальной палате.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего планируют призвать 300 тыс. резервистов. Здесь можно найти официальные разъяснения от министерства обороны.