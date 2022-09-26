Реклама
Новости
В Приамурье ЗАГСы побили рекорд по бракам на фоне мобилизации
11:30
Хакеры из России слили данные 1500 сотрудников внешней разведки Украины
11:17
В Ижевске в школе открыли стрельбу. Погибли 9 человек
10:25
Пригожин признал, что в 2014 создал группу «Вагнер»
09:51
Мобилизованным гражданам предоставят льготы на нотариальные услуги
09:24
Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. Ранен начальник призывной комиссии
09:04
Roméo Arnault/Unsplash
Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием
08:50
Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post
вчера в 21:09
В ЛНР назвали число голосов, необходимое для одобрения референдума
вчера в 19:44
Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации
вчера в 19:04
Путин дал студентам отсрочку, умерла художница Елена Елагина и другие новости дня
вчера в 18:21
Дайджест
Милонов рассказал, как служит младшим сержантом в Донбассе со своим старым позывным Густав
вчера в 17:26
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Крыму завершаются мобилизационные мероприятия. Республика выполнила план по призыву
вчера в 17:01
Казахстанские пограничники задержали троих россиян, которые пытались незаконно пересечь границу
вчера в 16:39
В Дарвиновском музее не станут открывать временный пункт мобилизации
вчера в 16:06
Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
вчера в 15:54
В соцсетях появились видео длинных очередей в Шереметьево. В аэропорту скопление людей отрицают
вчера в 15:35
Центр Вознесенского/YouTube
Умерла художница Елена Елагина
вчера в 15:06
Поступающих в магистратуру после военной кафедры не призовут, преподавателей с боевым опытом — могут
вчера в 14:43
Федерация мигрантов не поддержала идею главы СПЧ о повышении призывного возраста
вчера в 13:53
Мобилизованным гражданам предоставят льготы на нотариальные услуги
Виктория Шанина
Сегодня в 06:24

Федеральная нотариальная палата освободит мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг при обращении к нотариусам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и другие.

Также палата предложила организовать «дежурные нотариальные конторы» в регионах. Предполагается, что они будут работать и по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень дежурных нотариальных контор в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — сообщили в Федеральной нотариальной палате.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего планируют призвать 300 тыс. резервистов. Здесь можно найти официальные разъяснения от министерства обороны.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ПутинСергей Шойгу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение