РКН пригрозил СМИ блокировкой за распространение данных о мобилизации из неофициальных источников

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за распространение данных о мобилизации из неофициальных источников. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Медиа, согласно заявлению РКН, необходимо использовать информацию и данные, которые получены «исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

«Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.

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Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях („Злоупотребление свободой массовой информации“. — Прим. ред.).

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Распространение ложной информации в сети „Интернет“ влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках.