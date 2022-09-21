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Комитет Госдумы по обороне: дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:45

Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено, заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать», уточнил он.

«У нас частичная мобилизация. Она касается не всей страны. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», — сказал он и посоветовал тем, кто может попасть под мобилизацию, вместо курортов Турции поехать в Крым или Краснодарский край.

Не совсем ясно, что имел в виду Картаполов под словом «дополнительных». Закон о мобилизационной подготовке гласит, что состоящим на воинском учете с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

В первую очередь речь идет о мобилизации военнообязанных первого разряда — солдат до 35 лет, младших офицеров до 45 лет, заявил Картаполов. Выпускников военных кафедр тоже могут призвать, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

«Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить, что в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты разведчики, связисты», — сказал он.

Журналист Shot спросил Картополова, кто будет выплачивать ипотеку за мобилизированных. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — ответил депутат.

Мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, ранее уточнял министр обороны России Сергей Шойгу. Всего призовут 300 тыс. резервистов.

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь призовут тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, отметил Путин.

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