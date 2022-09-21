Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках в рамках частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал разъяснения положений указа Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации. Его цитирует РИА «Новости».

По словам Пескова, «в кратчайшие сроки» правительство определит, каким гражданам предоставлена отсрочка от мобилизации. Также подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу.

О последнем пункте он высказался так: «Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет».

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».