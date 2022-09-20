ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях заявил, что 60% нелегальных финансовых операций и мошеннических платежей производятся в криптовалютах. Его цитирует ТАСС.

«У криптовалют есть две основные проблемы — это отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования во время торговли. Поэтому криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», — добавил Лях.

9 февраля правительство одобрило концепцию Министерства финансов по регулированию криптовалют. Если ее примут, пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошельки в банках. После этого Центробанк предложил полностью запретить оплату товаров и услуг при помощи криптовалют, их майнинг и выпуск.

Министерство финансов поддержало идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей. При этом ведомство последовательно выступало против полного запрета на операции с такими активами.

5 сентября, уже в условиях жестких санкций, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что его ведомство и Центробанк переосмыслили подходы к этой сфере. Они планируют легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах. При этом необходимо исключить возможность отмывания денег и других нелегальных операций, например оплаты поставок наркотиков.