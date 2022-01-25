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Минфин заявил, что криптовалюту в России нужно регулировать, а не запрещать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России, ранее предложенного Центробанком. В ведомстве разработали концепцию регулирования крипторынка и направили ее в правительство, передает ТАСС.

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. <…> Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительства не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое», — заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

По его мнению, именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

«Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую‑то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить: пусть она развивается в какой‑то другой стране», — передает слова Чебескова РБК.

Еще в декабре 2021 года Чебесков говорил, что в России криптокошельками владеют более 10 млн россиян и игнорировать это нельзя. «Ясность в регулировании [рынка криптовалют] обеспечит, по крайней мере, понятные правила игры для бизнеса», — делился мнением он.

20 января Центробанк предложил стратегию регулирования криптовалют, которую он считает оптимальной. Она предполагает полный запрет на майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России.

В регуляторе обосновали это тем, что с помощью криптовалют формируется финансовый пузырь, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок. Использование и выпуск цифровых валют, считает ЦБ, должно быть наказуемо, но как именно — в регуляторе не уточнили.

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