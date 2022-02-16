Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей

Министерство финансов поддерживает идею Банка России о запрете использования криптовалюты для платежей, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит «Коммерсант».

При этом министерство по-прежнему против полного запрета на операции с криптоактивами. Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию майнинга, обложение его налогом и необходимость ввести лимит на вложения в криптовалюту для неквалифицированных — неопытных — инвесторов в размере 50–100 тыс. рублей.

Министерство финансов и Центробанк продолжат попытки урегулировать разногласия относительно сферы криптовалют. Если они не смогут этого сделать, то обратятся к правительству, заявил министр финансов.

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

11 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предложенная Министерством финансов концепция по регулированию, а не запрету криптовалют в России создает новые риски.

Она отметила: «Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. <…> Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас плана Б никакого нет».

Вчера, 15 февраля, Банк России вновь раскритиковал план Минфина по регулированию криптовалют и предложил поправки для их запрета.

ЦБ убежден, что легализация цифровых валют создаст условия для инвестиций в инструмент, который фактически «является финансовой пирамидой». Установка лимитов для неквалифицированных инвесторов не сможет нивелировать эти риски, заявили в ведомстве.