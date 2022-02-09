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Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют

Виктория Шанина
Сегодня в 13:23

Правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол зампреда правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко.

«Утверждаю концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», — гласит документ.

Григоренко поручил главе Минфина Антону Силуанову совместно с Банком России внести соответствующий законопроект в правительство. Исполнить поручение необходимо до 18 февраля 2022 года.

Подробный план регулирования криптовалют Министерство финансов представило в конце января. Согласно концепции ведомства, проведение соответствующих операций должно быть организовано в рамках банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними.

В частности, предлагается полностью идентифицировать всех держателей криптокошельков, разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также запустить сервис «Прозрачный блокчейн» для контроля и отслеживания операций. Организовывать обмен цифровыми валютами по задумке будут банки с универсальными лицензиями.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

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