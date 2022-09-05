Минфин и Центробанк планируют легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах

Министерство финансов и Центральный банк России планируют легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова передает «Коммерсант».

Согласно сообщению Моисеева, ведомства сошлись на том, что в текущих условиях без возможности рассчитываться с помощью таких активов с зарубежными контрагентами обойтись невозможно.

Минфин предлагает, чтобы у людей были поднадзорные Центробанку криптокошельки. При этом необходимо исключить возможность отмывания денег и других нелегальных операций, например оплаты поставок наркотиков.

Замминистра отметил, что ЦБ и Минфин переосмыслили подходы к этой сфере, но разница между ними сохранилась. Детали он не уточнил. 9 февраля правительство одобрило концепцию министерства по регулированию криптовалют. Если ее примут, пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошельки в банках.

После этого Центробанк предложил полностью запретить оплату товаров и услуг при помощи криптовалют, их майнинг и выпуск.

Министерство финансов поддержало идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей. При этом ведомство последовательно выступало против полного запрета на операции с такими активами.

30 августа премьер-министр Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта. Он, однако, не уточнил, о каких именно инструментах идет речь.