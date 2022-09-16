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В приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» Тимоти Шаламе появится в семи музыкальных номерах
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:49

Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Зови меня своим именем» и «Дюна», появится сразу в семи музыкальных номерах в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» — картине Пола Кинга «Вонка». Об этом актер рассказал в журнале Vogue.

Шаламе поделился в интервью, что большую часть прошедшего года он провел в Лондоне на съемках «Вилли Вонки». Артист признался, что участие в мюзикле стало неординарным опытом для него.

«Ненавижу говорить это, но мечта в качестве артиста — швырнуть в стену все, что захочешь, понимаете? И думаю, я осознаю, что личная жизнь человека, взрослая жизнь может быть довольно скучной, а жизнь артиста все равно может быть экстраординарной», — сказал Шаламе.

Актер также поделился своими впечатлениями от будущего фильма. Он отметил, что сексуализация его в образе Вонки «вводит в заблуждение» поклонников истории. «Это фильм такой искренний, такой радостный», — заявил Шаламе.

Ранее в сети появилось видео со съемочной площадки «Вилли Вонки». В нем слышно, как Шаламе исполняет один из музыкальных номеров. Кроме того, актер сам публиковал фото в образе главного героя картины.

На фестивале CinemaCon в апреле показали первый трейлер «Вилли Вонки». Журналисты рассказали, что ролик напомнил им об эстетике начала XX века и франшизе «Фантастические твари».

В видео можно было увидеть не только Шаламе, но и его партнеров по ленте — Салли Хокинс («Форма воды»), Роуэна Аткинсона («Мистер Бин») и Джима Картера («Последний день Помпеи»). Также в фильме появятся Оливия Колман («Корона») и Киган-Майкл Ки.

Мировая премьера «Вилли Вонки» намечена на 15 декабря 2023 года. Картина расскажет историю молодого кондитера перед тем, как он стал известным в мире шоколада. Сюжет развернется до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Подробности по теме
На обложке британского Vogue впервые появился мужчина. Им стал Тимоте Шаламе
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