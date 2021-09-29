Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс и Оливия Колман снимутся в фильме «Вилли Вонка»

Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»), Салли Хокинс («Приключения Паддингтона») и Оливия Колман («Корона») сыграют в фильме «Вилли Вонка», приквеле «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом сообщает Collider.

Они присоединятся к уже известному актерскому составу, в который входят Тимоте Шаламе (Вилли Вонка) и Кигэн-Майкл Ки. Какие роли исполнят Ки, Аткинсон, Хокинс и Колман, пока неизвестно.

В киностудии Warner Bros. отмечают, что фильм исследует «яркую жизнь молодого изобретателя, прежде чем он станет известен в мире шоколада». История «Вилли Вонки» разворачивается до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Режиссером картины станет постановщик фильмов о медведе Паддингтоне Пол Кинг, а продюсером — Дэвид Хейман. Ожидается, что кинолента выйдет в прокат в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что Netflix ведет переговоры о покупке произведений Роальда Даля. По условиям сделки стрим-сервис станет полноправным владельцем The Roald Dahl Story Company, занимающейся правами на произведения писателя и их распространение.