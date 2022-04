На CinemaCon показали трейлер «Вилли Вонки». Журналисты остались довольны

Warner Bros. представила первый трейлер «Вилли Вонки» с Тимоте Шаламе в главной роли на фестивале CinemaCon. Об этом сообщает Deadline.

Описывая увиденный ролик, журналисты издания предложили читателям вспомнить эстетику начала XX века и серию фильмов «Фантастические твари», добавив в них больше веселья.

По их словам, в трейлере представлено много танцев и шоколадных фонтанов. Кроме того, в нем появляется жираф, бегущий по муниципальному зданию, похожему на вокзал.

Журналисты отмечают, что визуальный ряд насыщен пурпурными и коричневыми цветами. «Мы видим, как Вонка прибывает в Лондон и медленно поднимается к своей славе конфетного импресарио», — рассказывают они. Также в трейлере звучит песня «You’ve Never Had Chocolate Like This», которую поют разные персонажи.

В конце видео Вонка читает надпись на обертке от шоколада: «Важен не шоколад — важны люди, с которыми вы им делитесь».

В трейлере также были замечены Салли Хокинс («Форма воды»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») и Джим Картер («Последний день Помпеи»).

Мировая премьера фильма намечена на 15 декабря 2023 года. Картина расскажет историю молодого кондитера перед тем, как он стал известным в мире шоколада. Сюжет развернется до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».