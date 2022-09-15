На обложке британского Vogue впервые появился мужчина. Им стал Тимоте Шаламе

На обложке британского журнала Vogue впервые за 106-летнюю историю оказался снимок одного мужчины — актера Тимоте Шаламе, известного по фильмам «Зови меня своим именем», «Красивый мальчик» и «Дюна».

Во время фотосъемки для издания артист примерил сразу несколько образов. Для создания одного из них Шаламе покрасили волосы в розовый цвет, это можно увидеть на снимке, опубликованном на сайте журнала.

Автором портретов, размещенных в октябрьском выпуске Vogue, стал знаменитый американский фотограф Стивен Мейзел. Он известен в том числе по работе с Мадонной: Мейзел создал для певицы обложку к альбому «Like a Virgin».

В предисловии к интервью с Шаламе главред британского издания Эдвард Эннинфул признался, что намеренно не размещал на передовице журнала фотографии мужчин. Хотя они появлялись на обложке вместе с женщинами.

«Всегда осознавая, что Vogue — это пространство, которое в первую очередь прославляет женщин, я не хотел, чтобы это было трюком или заявлением», — пояснил Эннинфул.

Он рассказал, что размышлял, есть ли необходимость предоставлять больше пространства мужчинам, и не находил в этом смысла. Кроме того, журналисту не хотелось поддерживать традиционные гендерные рамки.

Однако теперь Эннинфул решился пригласить Шаламе для первой сольной обложки. «Возможно, я ждал подходящего мужчину», — написал главред Vogue, отдав должное смелости актера в моде и разрушении стереотипов о мужественности.

«Я был очень рад услышать, как он назвал эту съемку самой любимой в своей карьере на сегодняшний день. Конечно, мы играли с гендером, использовали женскую одежду и вообще веселились, но для Тимоти все это касалось самым естественным пространством в мире», — добавил Эннинфул.

По мнению журналиста, «благодаря своей незамутненной аутентичности» Шаламе «возглавляет тихую революцию в моде» и искусстве. В материале Vogue актер рассказал о своей жизни после рубежа в 25 лет, ближайших проектах и планах на будущее.