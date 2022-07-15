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Редакция «Новой газеты» выпустила 96-страничный журнал «НО»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:51

Редакция «Новой газеты» запускает еще один проект — журнал «НО» (полное название — «Новая рассказ-газета»). Об этом говорится в телеграм-канале издания.

В 96-страничный выпуск вошли более 20 текстов авторов «Новой», приглашенных экспертов и известных людей. Некоторые материалы вышли также на сайте журнала. Там же можно купить его бумажную копию.

О планах по запуску журнала «НО» стало известно 16 июня. Тогда же главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов сказал, что редакция готовит запуск ютьюб-канала.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украины. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

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