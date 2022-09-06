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09:44
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
Сегодня в 09:19

Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации СМИ «Новой рассказ-газеты». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.

Свидетельство отозвали по требованию Роскомнадзора, которого не устроило, что СМИ не выходило больше года. Издание было зарегистрировано в марте 2009 года, а первый выпуск увидел свет в июле 2022-го.

РКН установил, что журнал не выходит длительное время, во время мониторинга 25 мая, а 22 июля обратился в суд. За неделю до этого вышел первый номер журнала, о чем регулятор был уведомлен 1 июня. «После выхода номера, основания для удовлетворения иска исчезли», — заявил представитель «Новой рассказ-газеты» в суде.

Накануне свидетельство о регистрации СМИ аннулировали у «Новой газеты». К ней у РКН возникли претензии из‑за непредоставления устава редакции в установленные законом сроки. В 2006 году у газеты изменился состав учредителей, и в ведомстве сочли, что издание начало работать в качестве нового СМИ, а новый устав не предоставила.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

В середине июля редакция «Новой» запустила еще один проект — журнал «НО» (полное название — «Новая рассказ-газета»). Это толстое ежемесячное печатное издание, куда входили тексты от авторов газеты, приглашенных экспертов и известных людей. В середине августа на редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о дискредитации Российской армии.

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