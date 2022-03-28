«Новая газета» приостановила работу до окончания «спецоперации»

«Новая газета» объявила о приостановлении работы до окончания «спецоперации» на территории Украины. Выпуск газеты в сети и в бумажном виде прекратится, следует из заявления редакции в соцсетях.

Перед этим редакция и учредитель «Новой газеты» получили второе предупреждение от Роскомнадзора за якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки». В каком именно материале выявлено нарушение, регулятор не стал сообщать ТАСС.

Первое предупреждение по такому же поводу «Новой газете» вынесли 22 марта. Ведомство тогда отметило, что неоднократное нарушение закона об иноагентах может повлечь прекращение деятельности издания.

Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ, предупредила «Новая газета».