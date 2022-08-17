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На редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о дискредитации ВС
Сегодня в 05:47

Роскомнадзор составил против редакции журнала «Новая рассказ-газета» протокол о дискредитации российской армии по статье 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Причиной стали материалы журналистов газеты Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, опубликованные в первом печатном номере журнала и на сайте издания. Как отмечает «Новая газета. Европа», ни в одном из материалов не упоминается спецоперация, Вооруженные силы РФ, Росгвардия или ФСБ.

«Чиновник по фамилии Вагнер написал письмо замминистра МВД Горовому — с просьбой возбудить административное производство. Сказано — сделано. Письмо покатилось вниз по наклонной и принято под козырек в УВД по ЦАО Москвы», — заявили в редакции «Новой рассказ-газеты».

В УВД руководству журнала сообщили, что к обращению Вагнера были приложены три «экспресс-заключения» анонимных авторов. Они выявили «наличие лингвистических и психологических признаков речевой дискредитации действий властных структур Российской Федерации, направленных на проведение спецоперации на Украине» в материалах издания.

«Новая рассказ-газета» или коротко «НО» — это новый журнал и сайт «Новой газеты», который был запущен 15 июля. «Новую газету. Европа» запустили журналисты редакции, вынужденные покинуть Россию, а главредом стал Кирилл Мартынов.

Сама «Новая газета» в марте сообщила о приостановке работы до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

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РоскомнадзорРосгвардияФСБ
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