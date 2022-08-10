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Илон Маск продал акций Tesla почти на 7 млрд долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Илон Маск продал около 7,92 млн акций компании Tesla на сумму 6,9 млрд долларов. Это самая крупная продажа активов миллиардера, сообщает Bloomberg.

По словам Маска, он хочет избежать распродажи акций Tesla в последнюю минут, если ему все же придется завершить сделку по покупке Twitter на 44 млрд долларов. Миллиардер заметил, что «выкупит обратно свои акции, если сделка сорвется».

За последние 10 месяцев Маск продал акций Tesla на сумму около 32 млрд долларов. Это все началось в ноябре 2021 года после того, как он устроил опрос в Twittere о том, следует ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Сейчас миллиардер владеет 14,84% акций компании, оставляясь самым крупным акционеров.

25 апреля Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов в апреле. Он заявил, что хочет превратить ее в площадку для «выражения свободы слова».

Однако позже предприниматель отказался покупать сервис из‑за того, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии.

Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться продолжения сделки через суд — заседание по иску назначено на октябрь 2022-го.

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