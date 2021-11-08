Подписчики Илона Маска проголосовали за то, чтобы он продал акции на 21 млрд долларов

Подписчики Илона Маска высказались за то, чтобы он продал 10% акций компании Tesla. Опрос завершился в твиттер-аккаунте предпринимателя.

Идею о продаже акций поддержали 57,9% опрошенных. Еще до завершения опроса Маск пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.

The Wall Street Journal отмечает, что десятая часть акций Tesla стоит примерно 21 млрд долларов. В соцсетях голосование Маска называют «самым дорогим опросом в истории».