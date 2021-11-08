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Подписчики Илона Маска проголосовали за то, чтобы он продал акции на 21 млрд долларов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:11

Подписчики Илона Маска высказались за то, чтобы он продал 10% акций компании Tesla. Опрос завершился в твиттер-аккаунте предпринимателя.

Идею о продаже акций поддержали 57,9% опрошенных. Еще до завершения опроса Маск пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.

The Wall Street Journal отмечает, что десятая часть акций Tesla стоит примерно 21 млрд долларов. В соцсетях голосование Маска называют «самым дорогим опросом в истории».

Пост основателя Tesla появился 6 ноября. «В последнее время много говорится о нереализованном доходе от ценных бумаг как о средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал Маск.

Так он критикует предложенный правительством США «налог на миллиардеров». Демократы выдвинули идею обложить налогом акции и другие активы богатейших людей страны, чтобы профинансировать социальную программу Джо Байдена.

В конце сентября благодаря росту цен акций Tesla Илон Маск занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира журнала Forbes. В начале ноября по той же причине он стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов.

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