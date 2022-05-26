Beabadoobee выложила новый сингл «Lovesong»

Она получила акустическую аранжировку. Певица рассказала , что отдельные части трека были написаны еще к выпуску ее второго мини-альбома «Patched Up» в 2018 году, а припев — к релизу третьего EP «Loveworm». При этом у исполнительницы не получалось подобрать аккорды — так «Lovesong» стала одной из последних в череде песен, записанных для «Beatopia».

Вместе с новым синглом в альбом войдут и две другие песни — сыгранная в электричестве «Talk» и акустическая «See You Soon». «Beabadoobee продолжает играть в девяностые», — отозвалась о первой музыкальная редакция «Афиши Daily». Релиз альбома намечен на 15 июля.

Дебютный полноформатник певицы «Fake It Flowers» вышел в октябре 2020-го. «Афиша Daily» тогда написала: «Beabadoobee <…> слишком уж старательно и нарочито наследует, кажется, всему женскому року 90-х — от Garbage (в большей степени) до Hole (в меньшей). Да и не только женскому: в песнях артистки можно услышать влияние постгранжа, например группы Silverchair. Другой вопрос, что приемы старые, а смыслы новые: Beabadoobee поет о печалях поколения Z в 2020 году — пандемии, одиночестве в цифровом мире, обесценивании любви. Чего не хватает этому альбому — разве что звучных хитов».