перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Рэпер Пи Дидди основал политическую партию. Она поддерживает Байдена и защищает права темнокожих 4:46
ВОЗ назвал единственный действенный препарат от COVID-19 4:00
Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers»
Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers» 3:08
Китай испытал систему массового запуска боевых дронов 2:05
Biffy Clyro выпустили оркестровую версию песни «Space». В ее записи участвовали больше 40 музыкантов 1:10
Во Франции мужчина обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда 0:22
Steven Ritzer/Unsplash Путин внес законопроект о запрете признавать в России гей-браки, заключенные за границей
Путин внес законопроект о запрете признавать в России гей-браки, заключенные за границей Вчера в 23:05
Microsoft: удаленная работа не снижает продуктивность, но негативно влияет на креатив Вчера в 22:55
Эксперты: работающие россияне недополучили зарплат на 841 млрд рублей из‑за пандемии Вчера в 22:12
Боб Дилан и Джордж Клуни экранизируют книгу Джона Гришэма «Джо из Калико» Вчера в 22:02
Gorillaz запустят свое радиошоу на Apple Music Вчера в 21:26
Dimitri Houtteman/Unsplash Германия передаст странам — членам ОЗХО доклад об отравлении Навального
Германия передаст странам — членам ОЗХО доклад об отравлении Навального Вчера в 21:15
Weekday запустит интернет-магазин в России в конце октября Вчера в 21:10
Люди, злоупотребляющие наркотиками, оказались менее стойкими к коронавирусу Вчера в 20:56
Срыв сделки «Тинькофф» и «Яндекса», новый сингл «Кровостока» и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
Экс-президента Франции Николя Саркози обвинили в создании преступной группировки Вчера в 20:03
Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8» Вчера в 19:34
ЦДК ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин
ЦДК выпустил в прокат документальный фильм «Woman». В нем собраны истории 2000 женщин Вчера в 19:10
Ученые измерили самый короткий промежуток времени Вчера в 18:27
В американском городе поставили статую Иисуса. Жители приняли ее за бездомного и позвонили в полицию Вчера в 18:17
Отключить рекламу

Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

Филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers». Послушать его можно на разных стриминговых площадках.

В пластинку, возвращающую слушателей в атмосферу инди-рока 90-х, вошли 12 песен, в том числе пять синглов, которые певица представила ранее в этом году — «Care», «Sorry», «Worth It», «How Was Your Day?» и «Together».

«Представьте поп-рок-принцесс конца 90-х-начала 2000-х — Лиз Фэйр, Мэйзи Стар, Корни Лав, даже Аврил Лавин — и добавьте размышления современного подростка, ищущего себя среди социальных медиа, одноразовых связей и глобальной пандемии», — пишет об альбоме Variety.

«Я чувствую, как музыка того времени проникает в ту музыку, которую я пишу сегодня — иногда без моего ведома, иногда намеренно. <…> Знаете, сейчас нет ничего по-настоящему оригинального. Я слушала много этой музыки в детстве — моя мама играла Аланис и The Cranberries, это очень вдохновило меня», — признается Beabadoobee.

Другим источником вдохновения для молодой певицы стали фильмы: «10 причин моей ненависти», «Это все она» и в особенности «Колдовство» и «Неисправимые». Лаус надеется, что ее песни вдохновят других девушек и позволят им понять: «Это нормально — быть раздражающей, это нормально — быть громкой, это нормально — ныть из‑за глупостей».

Beabadoobee набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит, записанный вместе с Powfu.

Beabadoobee — представительница бедрум-попа — мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления

Другие материалы по темам

Люди
Аврил Лавин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить