Beabadoobee представила дебютный альбом «Fake It Flowers»

Филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers». Послушать его можно на разных стриминговых площадках.

«Представьте поп-рок-принцесс конца 90-х-начала 2000-х — Лиз Фэйр, Мэйзи Стар, Корни Лав, даже Аврил Лавин — и добавьте размышления современного подростка, ищущего себя среди социальных медиа, одноразовых связей и глобальной пандемии», — пишет об альбоме Variety.

«Я чувствую, как музыка того времени проникает в ту музыку, которую я пишу сегодня — иногда без моего ведома, иногда намеренно. <…> Знаете, сейчас нет ничего по-настоящему оригинального. Я слушала много этой музыки в детстве — моя мама играла Аланис и The Cranberries, это очень вдохновило меня», — признается Beabadoobee.

Другим источником вдохновения для молодой певицы стали фильмы: «10 причин моей ненависти», «Это все она» и в особенности «Колдовство» и «Неисправимые». Лаус надеется, что ее песни вдохновят других девушек и позволят им понять: «Это нормально — быть раздражающей, это нормально — быть громкой, это нормально — ныть из‑за глупостей».

Beabadoobee набрала популярность за достаточно короткое время. Старт музыкальной карьеры исполнительницы (сейчас ей 20 лет) пришелся на 2017 год, а в прошлом году она выпустила два мини-альбома — «Space Cadet» и «Loveworm». Как и полагается восходящей звезде, у Beabadoobee есть собственный тикток-хит, записанный вместе с Powfu.

Beabadoobee — представительница бедрум-попа — мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.