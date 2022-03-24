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Beabadoobee анонсировала новый альбом и выпустила клип «Talk»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:32

Британская певица Beabadoobee анонсировала выход нового альбома «Beatopia» 15 июля и представила клип на песню «Talk» — она стала первым синглом с будущей пластинки. Об этом cообщил Pitchfork.

В новом видео артистки снялись ее близкие друзья и около 150 поклонников. Режиссерами клипа выступили Александра Лис и Люк Кейси. Они запечатлели Beabadoobee на сцене, украшенной мухоморами, в окружении фанатов.

«Я написала „Talk“ сразу после моего первого альбома. Я была одержима четвергами, потому что я думала, что это лучшая ночь для веселья, не слишком много хаоса, но достаточно, чтобы хорошо провести время», — рассказала певица.

Она призналась, что песня посвящена «тем вещам, которые необязательно здоровые или полезные для тебя, но от которых ты не можешь отказаться».

Следом за релизом альбома «Beatopia» Beabadoobee отправится в гастрольный тур. Его старт намечен на октябрь. Билеты на концерты появятся в продаже 1 апреля.

Beabadoobee — представительница бедрум-попа, мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. В октябре 2020 года она выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers», возвращающий слушателей в атмосферу инди-рока 90-х.

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