Новая музыка — и у нас, и за рубежом — продолжает выходить несмотря ни на что. Мы собрали все главные релизы, вышедшие за конец февраля и март 2022 года.

Что послушать можно

В последний месяц музыканты в России поделились на две категории — кто перенес/отменили релизы и кто нет. О последних речь и пойдет.

Сперва — несколько главных песен о духе времени. Главные вещи тут у Ic3peak, Noize MC (у последнего трек доступен только в телеграме) и, с определенной долей условности, у Моргенштерна (тот случай, когда финальный спич в треке куда важнее самой песни). Еще советуем послушать нового Арсения Крестителя — тут есть песни «Жизнь не курорт» и «Восточная Германия», да и вообще нет ощущения, что альбом был написан в старое время, а не в новое. То же самое можно сказать про песню «Панихида» Нашей Тани, которая создана будто на фоне происходящего.

Главный русский поп-релиз месяца — двойной альбом Алены Швец: «Яд» и «Противоядие». Если вам нужно то, что отвлечет вас от тревожного думскроллинга, это лучший вариант: песни под гитару про снежный вальс, лучшее платье, остриженные волосы, клубничные сырки и те бури, что внутри, а не за окном.

Не проходите мимо EP Paragis «Вспышки света» — это именно что светлая музыка большого сердца и красоты в диапазоне от хрупкого неопопа до негромких баллад и сердечного блюза. Одна из самых четких зарисовок момента — у группы «Мразь»: как по тексту, так и по звуку (нестройному, перегруженному и болезненного).

Дух времени возвращает эзопов язык как основной способ выражения мыслей — в этом духе песня «Камеры» артистки Xarista, за чьим творчеством и уходом из поп-музыки в сторону более сложного и интересного звука все увлекательнее следить, и очередной хит от наших вечных любимок theabc.

Неместные релизы до нас тоже доходят: увы, в усеченном виде. Среди тех, кому удалось добраться до российского слушателя — Tears for Fears. «The Tipping Point» — десять песен надежды и жизнелюбия несмотря ни на что: кажется, это именно та музыка, которая нужна нам всем прямо сейчас. Нечто подобное получилось и Джонни Марра: тот записал идеальный бритпоп-альбом. Ну, и никогда не подводит в такие моменты Том Йорк: его новая группа The Smile записала тихую молитву туманной эпохе.

Что послушать нельзя (но можно, если очень хочется)

Увы, многие западные новинки нельзя найти в стримингах на территории РФ — искать выход или нет, дело ваше: если что, интернет подскажет, как. Мы же в любом случае считаем важным продолжать писать обо всей актуальной музыке вне зависимости от ее доступности на стримингах.

Главная новость западной музыки: Гарри Стайлз вернулся! Новая песня «As it was» — тейк-он-ми-поп (мы думали, он остался в 2021-м!), правда, оставляющий редкое в таких случаях ощущение, что автор песни все же пристально слушал группу a-ha.

Новый альбом Red Hot Chili Peppers скучен. Новые песни Foals — настоящая дискотека (кажется, они никогда не были такими веселыми), как и новая песня Everything Everything . Новая песня Лиама Галлахера — Oasis на максималках. Beabadoobee продолжает играть в девяностые, а Warpaint — устраивать терапевтический сеанс.

А теперь — музыка