Beabadoobee выпустила сингл «See You Soon». Он войдет в ее грядущий альбом «Beatopia»

В треке исполнительница рассказывает о своей необходимости побыть в уединении, временно находиться на удалении от партнера. «Я хотела дать тебе знать: мне нужно время, чтобы расти и продолжать жить», — поет она.

Как и выпущенный в конце марта сингл «Talk», «See You Soon» войдет в грядущую пластинку Beabadoobee «Beatopia». Ее релиз намечен на 15 июля.

Дебютный полноформатник певицы «Fake It Flowers» вышел в октябре 2020-го. «Афиша Daily» тогда написала: «Beabadoobee <…> слишком уж старательно и нарочито наследует, кажется, всему женскому року 90-х — от Garbage (в большей степени) до Hole (в меньшей). Да и не только женскому: в песнях артистки можно услышать влияние постгранжа, например группы Silverchair. Другой вопрос, что приемы старые, а смыслы новые: Beabadoobee поет о печалях поколения Z в 2020 году — пандемии, одиночестве в цифровом мире, обесценивании любви. Чего не хватает этому альбому — разве что звучных хитов».