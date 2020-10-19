Большой дебют Beabadoobee, новая песня ATL, трибьют «Точно ртуть алоэ» и другие важные релизы прошедшей недели. Плейлист с новинками по традиции прилагается.

Альбом недели — «Fake It Flowers» Beabadoobee

Рассказывать о новых артистах, опираясь на старые явления, — дурная практика. Но не в случае свежей английской звездочки Beabadoobee, которая на дебютном альбоме слишком уж старательно и нарочито наследует, кажется, всему женскому року 90-х — от Garbage (в большей степени) до Hole (в меньшей). Да и не только женскому: в песнях артистки можно услышать влияние постагранжа, например. группы Silverchair. Другой вопрос, что приемы старые, а смыслы новые: Beabadoobee поет о печалях поколения Z в 2020 году — пандемии, одиночестве в цифровом мире, обесценивании любви. Чего не хватает этому альбому — разве что звучных хитов, которые смогли бы вывести Beabadoobee в лигу повыше, но, кажется, пока нет. Тайная красота недели — новый альбом группы «Тальник»

<a href="https://talnik.bandcamp.com/album/--3" target="_blank" rel="noopener">Сипс by Тальник</a>

Мелодизм и печаль русской эстрады встречают смиренную электронику: как если бы Максим Фадеев уговорил Дина Бланта вместе поработать, а к микрофону поставил дуэт молодого человека и девушки. Таинственности этим песням добавляет то, что о группе толком ничего не известно: девушку зовут Светлана Цепкало, молодого человека — Александр Уколов, их фото нет в интернете (кроме одной), а песен — на стримингах (только в Bandcamp). ATL — о духе времени

«Пакуют в ПАЗ будто в брикеты», «Рязанский сахар засыпал в коктейль» — нет, это не Noize MC, а ATL, который вплетает мифологические образы в суровую повседневность: так, в одном месте встречаются Бельфегор и силовик, Молох и телеканал «Спас», преисподняя и Коктебель. Одна из лучших песен ATL последнего времени. Арсений Креститель записал поп-альбом

Поп — в том смысле, что намеренный звуковой аскетизм, челленджи ради челленджей сменили собственно песни в общеупотребительном значении этого слова. Получился в итоге сонграйтерский, местами шумный, а чаще мелодраматический поп-рок с недурными мелодиями. И это, кажется, первый раз в карьере артиста, когда песни стали не менее интересны, чем высказывания. Хотя и высказываний здесь тоже хватает, местами остроумных: тут «блэк-мет» представляется как антитеза поп-музыке, обыгрывается мамбл-рок в духе «Пошлой Молли» в песне с прямолобым заголовком «Я ненавижу поп-панк», а в «Моем любимом певце» через строчку в абсурдном ключе поминаются Эминем и Бритни — как у полузабытой группы «Магнитная аномалия» в 2003 году.

Подробности по теме «У нас диктатура усредненности»: интервью с Арсением Морозовым о новом альбоме и культуре «У нас диктатура усредненности»: интервью с Арсением Морозовым о новом альбоме и культуре

Еще один хороший русский альбом — «Доброе утро, часть два» Enique

Когда‑то Enique делал R’n’B на стыке нежности и дерзости (но второго было больше), фитовал с Фейсом, а потом будто бы затерялся на фоне прочих. В 2020 году Enique резко перепридумал свое творчество, взял в руки гитару и написал альбом из двух частей с песнями о беспечной и сердечной юности, где поровну рэп-ньюскула и поп-рока с наследием эмо нулевых.

Подробности по теме «Главный вопрос: что такое любовь?»: Enique — о новом альбоме «Главный вопрос: что такое любовь?»: Enique — о новом альбоме

Лайв недели — Леван Горозия в осеннем парке

На свежем альбоме Горозии «Рассвет» много светлой грусти и живого звука: кажется, эти песни сами собой создавали осенний видеоряд — в итоге его получила песня «Не жалей», гимн смирения и принятия трудностей и невзгод. Бывший работодатель Левана опять заставляет о себе говорить

Одурелый хайп без меры — коротко об активностях Тимура Юнусова после ухода из Black Star, от которых не спрятаться и не скрыться. Что на сей раз: в буквальном смысле звездопад (в кадре — Моргенштерн и Слава Марлоу, Крид, ST, Джиган) в клипе «Звездопад», очередной сеанс самоиронии от Тимати (кажется, уже не так смешно), тонны рекламы. Показательно, что песня «Звездопад» при этом —наименее примечательное, что есть в этой новости.

Спорный трибьют «Точно ртуть алоэ»

«Точно ртуть алоэ» — совершенно точно не эпохальный альбом в контексте истории и не лучший альбом в дискографии группы «Мумий Тролль». Но случилось то, что случилось: песни альбома на разный лад переосмысляют артисты разного калибра — от Ивана Дорна до группы Poexxxali. Получилось занятно, но не совсем понятно зачем.

Что еще: Лана Дель Рей выпустила новую песню, Ариана Гранде готовит новый альбом, стильный R’n’B на альбоме Devika Shawty, артистки Dopeclvb, сложносочиненный и изобретательный хип-хоп на альбоме группы «Базар».