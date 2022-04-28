Суд признал законным продление ареста Ивана Сафронова на полгода

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на шесть месяцев ареста советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Московского городского суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявили в пресс-службе.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене. Тогда в ФСБ заявили, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей данные, составляющие гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

1 ноября 2021 года ФСБ завершила расследование дела Сафронова. В окончательном обвинении экс-журналисту вменили новый эпизод — передачу информации о российских Вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался.

В марте 2022-го дело передали в Мосгорсуд, который и продлил арест на полгода.

Сафронов по-прежнему отрицает вину. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль). Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.