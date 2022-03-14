Дело Ивана Сафронова поступило в Мосгорсуд. Предварительное слушание намечено на 21 марта

Обвинительное заключение по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова поступило в Мосгорсуд. Об этом пишет «Коммерсант».

Предварительное слушание по делу начнется 21 марта в 12.00. В декабре Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 апреля.

Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с июля 2020 года. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

В окончательном обвинении экс-журналисту вменили новый эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль). Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.