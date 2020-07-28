Ивану Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину. Он отказался

Следователь по делу Ивана Сафронова предлагал обвиняемому пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

За сделку Сафронову обещали назначить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет.

«Условием сделки должно было стать раскрытие источников Сафронова. Это то, что интересует следователя. При этом следствие категорически отрицает какую‑то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, что интерес представляют его источники информации. Тут следствие противоречит самому себе», — отметил адвокат.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).