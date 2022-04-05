Суд подтвердил законность решения о ликвидации «Мемориала»*. Оно вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Апелляция отклонена, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск с требованием ликвидировать «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал» подала Генпрокуратура 11 ноября. В заявлении указывалось, что организации систематически нарушали законодательство об иностранных агентах — некоторые материалы НКО были без соответствующей отметки. В самом правозащитном центре говорили, что исполняли требования закона.

Юристы «Мемориала» тогда заявили, что организация уже давно не выпускала публикации без маркировки, ставя соответствующие метки даже на визитках руководителей. Они отметили, что полученные за нарушения штрафы были оплачены.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении правозащитного центра «Мемориал».

ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала». Генпрокуратура выступила против отсрочки. 22 марта стало известно, что Верховный суд России отказал в приостановлении решения о ликвидации.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.